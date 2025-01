Calcio, a Fiorenzuola dal Mestre arriva il difensore Lorenzo Peretti

Il Fiorenzuola ha comunicato l’acquisto di Lorenzo Peretti, difensore centrale classe 2004, fino al termine della stagione 2024/2025.

Nato a Codogno, cresciuto nel settore giovanile dell’Internazionale F.C. (squadra con cui ha vinto il Campionato Primavera), Peretti è poi passato nella Primavera 1 della Sampdoria nella stagione 2022/2023, prima di debuttare nel mondo dei grandi lo scorso anno con la maglia del Vado in Serie D Girone A (collezionando 32 presenze complessive). Nella prima metà di questa stagione, Peretti è stato in forza al Mestre, in Serie D Girone C.

Lorenzo Peretti è già a disposizione dello staff tecnico rossonero guidato da mister Andrea Ciceri.