Basket Serie B, il 2025 si apre con il derby tra Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees

Un nuovo anno sotto canestro che inizia con il botto, cioè con l’atteso derby stagionale piacentino, il primo dei due atti proposti dal girone A di serie B nazionale dove militano nuovamente le nostre due compagini, la Bakery Piacenza e i Fiorenzuola Bees.

L’appuntamento – il primo del 2025 – è per oggi, domenica 5 gennaio alle 18 al PalaFranzanti, con l’impianto cittadino che ospiterà la sfida nostrana valida come diciottesima giornata (penultima d’andata). Oltre al “campanile”, il match in arrivo è importante per entrambe le formazioni per ragioni di classifica, dato che sia i biancorossi cittadini allenati da Giorgio Salvemini sia i gialloblù valdardesi guidati in panchina da Lorenzo Dalmonte sono affamati di punti dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci.

La classifica, infatti, non regala – almeno per ora – grandi soddisfazioni alle due protagoniste della sfida tutta piacentina. La Bakery è quint’ultima con 12 punti, espressione di un bilancio parziale di 6 vittorie e 12 sconfitte, dunque con una media di un successo ogni tre partite giocate. Dal canto loro, i Fiorenzuola Bees inseguono a -2 e dunque sperano nell’aggancio, provando a scrollarsi di dosso il quart’ultimo posto (10 punti) attualmente condiviso con Saronno, mentre chiudono Crema (penultima a 8 punti) e Ragusa, fanalino di coda a quota 6. Il 2024 si è concluso in maniera speculare per le due formazioni: la Bakery ha incassato la seconda sconfitta consecutiva a domicilio di Vicenza dopo aver perso nella domenica pre-natalizia contro Faenza, mentre i Bees hanno centrato il secondo successo a fila dopo un periodo nero riuscendo a battere proprio la quotata Faenza dopo aver rotto il ghiaccio lo scorso 21 dicembre a Desio.

Bakery con il fattore campo, ma anche con la defezione annunciata di capitan Perin per un infortunio al gomito che lo costringerà a saltare la quarta partita consecutiva.