Calcio a cinque, Baraccaluga in festa: la Coppa Italia di Serie C1 a Lugagnano

Solo quando capitan Manuel Oro ha sollevato il trofeo, tutto il Baraccaluga si è reso conto dell’impresa compiuta. La realtà di Lugagnano di calcio a 5 ha trionfato nella Coppa Italia regionale di Serie C1, dopo una finale combattuta contro i modenesi della Pro Patria San Felice.

A Guastalla, davanti a 500 spettatori, sfida equilibrata fino all’ultimo e non sono bastati i gol di El Ghaci, Palumbo e Mello: 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 dopo i supplementari. I biancorossi hanno resistito all’espulsione di França e sopperito all’infortunio di Taddeo. Poi, prima dei rigori, l’intuizione decisiva di mister Cristiano Tagliavini, con la sostituzione del portiere, Vinciguerra al posto di Nutricato: “Ho avuto tanta disponibilità da parte dei ragazzi e una grande concentrazione da parte di Vinciguerra che è entrato in quel momento. Una scelta condivisa da tutto lo staff: quindi bravi noi, ma soprattutto bravi i ragazzi in campo”.

il sogno promozione in serie b

L’ultimo sigillo dal dischetto del bomber italobrasiliano, Ze Renato Mello, ha così permesso all’allenatore di festeggiare con mamma Cesarina e il fratello Fabrizio, suo collaboratore tecnico. La squadra costruita dal direttore sportivo Matteo Nazzaro ora punta in alto e anche il presidente Danilo Prencipe non nasconde il sogno della promozione in Serie B: “Abbiamo allestito una squadra importante, anche con tanti ragazzi della zona, e vorremmo portare questa società al livello superiore, ovvero alla categoria nazionale”.