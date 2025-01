Da edicola a infopoint: a Castell’Arquato inaugurato un secondo ufficio turistico

A Castell’Arquato c’è un nuovo infopoint, inaugurato nella mattina del 9 gennaio, in piazza San Carlo.

“La struttura, ex edicola, diventerà un punto di informazione per i turisti e per i cittadini, ma anche un punto di memoria storica per il borgo” ha assicurato il sindaco, Ivano Rocchetta. “Per questo che abbiamo scelto di intitolarla ad Agnese Longeri, che è stata un punto di riferimento per il paese. Vogliamo ricordarla perché era una giornalaia intraprendente e una persona semplice ed onesta, classe 1964 come me e tanti coscritti oggi presenti”.

Il punto di informazione turistica si aggiunge a quello già presente in piazza del Municipio: in programma un allestimento innovativo, che verrà concluso nell’arco di un mese.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ