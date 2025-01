Scontro salvezza al PalArquato, i Fiorenzuola Bees ospitano Imola

Obiettivo muovere la classifica per il Fiorenzuola bees che oggi, domenica 12 gennaio, alle 18 al Palarquato ospita l’Andrea Costa Imola.

Il parquet di casa e il pubblico amico per rilanciarsi. Dopo il ko nel derby piacentino, i FIorenzuola Bees sono attesi da un importante match casalingo in una sfida che promette emozioni e intensità.

Nonostante il passo falso di domenica scorsa (determinato soprattutto dagli ultimi tre minuti), i gialloblù di Lorenzo Dalmonte hanno mostrato segni di crescita e carattere, elementi fondamentali per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia complicato ma entusiasmante. La classifica ancora non brilla (10 punti), ma la zona della salvezza diretta dista solo 4 vittorie in un cammino ancora molto lungo. In settimana, nel roster gialloblù è stato inserito Andrea Colussa, ala grande a dar energia alla rosa. Dal canto suo, l’Andrea Costa Imola si presenta con il morale alto dopo la vittoria interna contro Omegna che vale il settimo posto in classifica con 20 punti.