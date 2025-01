Colpo di coda dei Fiorenzuola Bees, ma il derby se lo aggiudica Fidenza

È arrivata una sconfitta sul filo di lana, 63-62, per i Fiorenzuola Bees a Fidenza contro la Fulgor che veniva da una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime 5 anche se il punteggio finale: i fidentini sono sempre stati avanti anche di parecchi punti, mollando soltanto alla fine dal punto di vista della tensione. Una partita con molti errori da una parte e dall’altra, soprattutto per quanto riguarda i palloni persi e le percentuali al tiro, e con tanto nervosismo dovuto al derby, molto sentito sia in casa parmense che piacentina, testimoniato da alcuni falli tecnici fischiati ad entrambe le squadre.

FULGOR FIDENZA-FIORENZUOLA BEES 63-62