Cortemaggiore, al Duse arriva Corrado Tedeschi con “L’uomo dal fiore in bocca”

Nuovo appuntamento con la prosa al Teatro Duse di Cortemaggiore sabato 18 gennaio alle ore 21 con Corrado Tedeschi e il suo “L’uomo dal fiore in bocca”. Un appuntamento teatrale nell’ambito della stagione del Duse in collaborazione con Fedro Cooperativa e grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La stagione di prosa del teatro Eleonora Duse di Cortemaggiore è dedicata ai grandi uomini e alle grandi donne ribelli che, con il loro amore e la loro arte, hanno pagato sulla propria pelle il prezzo della loro ribellione. In questa data l’attenzione è rivolta a Luigi Pirandello, che solo poco prima di morire e dopo essere stato fischiato e contestato per molti anni, e’ divenuto uno dei più importanti scrittori del mondo.

interpretazione antiretorica del capolavoro pirandelliano

“L’uomo dal fiore in bocca” ritorna in scena grazie all’interpretazione di Corrado Tedeschi, che offre un’interpretazione antiretorica del capolavoro pirandelliano, utilizzando le sue doti di comunicatore in una ‘lezione’ semiseria su Pirandello e la follia, attraverso un gioco che prevede il diretto coinvolgimento degli spettatori. Esterno di caffè (di una stazione) di notte; un pacifico avventore sorseggia una bibita, aspettando il primo treno del mattino. Un altro cliente, gradualmente, inizia a dialogare con lui, dimostrando un’inconsueta capacità di osservazione, in un crescendo che culmina nella confessione del suo male, quell’epitelioma – fiore in bocca – che gli lascia pochi giorni di vita. Una sapientissima miscela di tragico, grottesco e umoristico.