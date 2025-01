La Calancata anche in inverno: in 60 al progetto “Il Piacenziano e le sue stagioni”

Grande successo per il primo episodio del progetto “Il Piacenziano e le sue stagioni”, o “Calancata 4Season” dir si voglia, a Lugagnano domenica 12 gennaio. Zaino in spalla per più di sessanta persone, che accompagnate Matteo Busconi, professore di genetica agraria all’Università Cattolica di Piacenza, sono andate alla scoperta del tartufo.

Un percorso ad anello dalla Torricella in Valchiavenna, tra delucidazioni sulla cerca e la cavatura dei tartufi (uno dei patrimoni immateriali dell’Unesco) e approfondimenti sulla tartuficultura. Poi la dimostrazione di Mirko con il suo lagotto e, al termine, una degustazione di vini e prodotti locali. “L’intenzione è coinvolgere tutti i comuni dell’Unione: il prossimo appuntamento sarà, probabilmente, il 12 aprile”, le parole di Ivan Leppini, assessore al turismo del Comune di Lugagnano, che sostiene il progetto in collaborazione con il gruppo Eva guide ambientali e Pft Eventi.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ