Fiorenzuola, quella contro il San Marino è già una partita da ultima spiaggia

Sembra incredibile dover parlare di partita da ultima spiaggia quando siamo soltanto alla quarta giornata di ritorno, ma è la situazione in cui si è cacciato il Fiorenzuola in questo campionato che vede i rossoneri ultimi a ben sei punti dal salvataggio dei playout e non ci sono ormai alternative a una vittoria negli scontri diretti per evitare la condanna della retrocessione.

Ecco perché sarà determinante per i ragazzi di Ciceri fare bottino pieno questo pomeriggio, domenica 26 gennaio, con fischio d’inizio alle 14.30, nel match casalingo contro il San Marino. Solo tre punti con i rivali, che sono lontani nove lunghezze, ridarebbe qualche speranza al Fiorenzuola che è comunque apparso vivo nel derby perso contro il Piacenza nonostante sia arrivata la decima sconfitta consecutiva.

In settimana la rosa è stata rinforzata con l’inserimento del difensore Lomolino, Ciceri se la giocherà con il solito 4-3-3.

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (4-3-3): Ghisleri; Peretti, Ronchi, De Ponti, Lomolino; Lauciello, Gavioli, Boscolo Chio; Carrozza, Cucuzza, Oboe.

(Cabrini, Bran, Parisi, Niccolai, Sementa, Tringali, Censi, Rota, Concari). All.: Ciceri.

San Marino (4-3-3): Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta; Biguzzi, Tourè, Arcopinto; Gibilterra, Passewe, Di Francesco.

(Innocenti, Tosi, Mezzasoma, Haruna, Muro, Sensoli, Sollaku, Di Lauro, Gennari).

All.: Biagioni.