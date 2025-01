Castell’Arquato, apre Robjoy: dopo trent’anni Roberta Ticchi torna alle origini

Dopo trent’anni di attività, Roberta Ticchi torna a Castell’Arquato, paese d’origine. “Robjoy”, ufficio di comunicazione e promozione del territorio e dei prodotti tipici, è stato inaugurato ieri, lunedì 27 settembre, in via Gadolini 3. “Sono contenta di essere di nuovo a casa. Sono tornata nel momento giusto, con una professionalità che tanti “allenatori” mi hanno insegnato. Lavoreremo in sinergia con l’amministrazione, l’ufficio turistico e tutte le associazioni presenti sul territorio”, le parole di ringraziamento della titolare Ticchi.

Dopo la benedizione di don Giuseppe Rigolli, le parole del sindaco Ivano Rocchetta: “Grazie a Roberta per aver scelto come nuova sede Castellarquato. Il borgo punterà sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio: la bellezza, l’arte, il paesaggio, l’enogastronomia e la cultura”.

Oltre alle autorità, presenti per il taglio del nastro anche storici membri del Cpae, Raffaele Rizzi presidente Cpae dal 1999 al 2000, e Achille Gerla, attualmente in carica. Consolidata, infatti, la collaborazione di Roberta Ticchi con il club piacentino: a Castell’Arquato per la tradizionale Vernasca Silver Flag.