Il Fiorenzuola in crisi di gol e di risultati punta tutto sul ritorno di Fabio Ceravolo

La belva torna in rossonero con l’obiettivo di agguantare la salvezza nel campionato di serie D. Il Fiorenzuola ha infatti ufficializzato l’acquisto di Fabio Ceravolo che rivestirà la maglia rossonera fino al termine della stagione.

Per Ceravolo, attaccante classe 1987, si tratta di un ritorno, dopo neanche un anno dalla stagione di Lega Pro 2023/2024, in cui ha collezionato 32 presenze e realizzato 8 reti.

Attaccante di grande esperienza e qualità, Fabio Ceravolo vanta una carriera di alto livello con 554 presenze nei professionisti e 112 reti all’attivo. Nel corso degli anni ha indossato le maglie di Reggina, Pro Vasto, Pisa, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e, appunto, Fiorenzuola.

Nella prima parte della stagione in corso, l’attaccante classe 1987 ha militato nel Pro Palazzolo, in Serie D, siglando 5 reti in 14 presenze.