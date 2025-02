Fiorenzuola a trazione anteriore per l’impresa sul campo dell’Imolese

Il pareggio conquistato in extremis nell’ultimo turno contro il San Marino ha tenuto viva una fiammella di speranza per la salvezza in casa Fiorenzuola, anche se l’obiettivo rimane molto complicato e i 3 punti servono come il pane. Oltre che negli scontri diretti i rossoneri hanno l’occasione di poterli centrare anche contro squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: una di queste è proprio l’Imolese, che ospiterà i valdardesi domani pomeriggio alle ore 14.30. I padroni di casa sono sesti in classifica ma lontani dalla vetta e non vincono da sei gare, ormai fuori dai giochi per il vertice, i ragazzi di Ciceri devono crederci anche grazie al segnale dato dalla società che ha rinforzato la rosa con gli arrivi in settimana di Ceravolo e Russo. Si dovrebbe dunque vedere un Fiorenzuola più d’attacco costruito sempre sul 4-3-3 che vedrà Ghisleri in porta, difesa Bran, Ronchi, Peretti e Lomolino, a centrocampo De Ponti, Tringali e Boscolo e in attacco il ritorno di Ceravolo supportato da Cocuzza e Carrozza.

le probabili formazioni di imolese-fiorenzuola

Imolese (4-2-3-1): Lopez; Ballanti, Elefante, Cocchi, Garavini; Brandi, Lolli; Diawara, Melloni, Pierfederici; Raffini. (A disp. Adorni, Agbugui, Ciucci, De Chiara, Ballanti, Manes, Mattiolo, Gasperoni, Vasconcellos). All.: D’Amore

Fiorenzuola (4-3-3): Ghisleri; Bran, Ronchi, Peretti, Lomolino; De Ponti, Tringali, Boscolo Chio; Carrozza, Cocuzza, Ceravolo. (A disp. Cabrini, Lori, Censi, Lauciello, Sementa, Niccolai, Piro, Russo, Oboe). All.: Ciceri