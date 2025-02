Fiorenzuola, meno di un mese alla Zobia: Sabato 1°marzo il via con gli scolari

Manca meno di un mese alla Zobia, il carnevale di Fiorenzuola che attira persone anche da fuori provincia e che è stato riconosciuto dalla Regione Carnevale storico. Esordiranno i bambini: la scuola primaria sabato mattina 1° marzo scenderà per le strade per raggiungere piazza Caduti, cuore della festa. Qui nel pomeriggio del 1° marzo, Zobia per bambini con animazione, giochi, battaglia dei coriandoli. La sera, ecco la sfilata dei carri che concorrono al Palio e dei gruppi che concorrono al Paliotto. Si sarà festa fino a tardi, poi nuovamente la domenica pomeriggio sfilata e in serata le premiazioni. La macchina organizzativa è già in moto, con grande impegno da parte dell’Associazione Amici della Zobia, presieduta da Walter Portesi, 80 anni, e oltre la metà della vita dedicata al teatro di strada che è la Zobia.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’