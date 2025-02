Fausto Colombi, da 45 anni presidente della Canottieri Ongina Volley

A Monticelli il nome di Fausto Colombi è strettamente legato alla Canottieri Ongina Volley. Da lui stesso fondata nel 1980 – insieme a Carlo Vecchia e Paolo Cattadori, amici e come lui insegnanti di educazione fisica – ne diviene subito presidente. E così è partita l’avventura.

“Un’avventura che dura da 45 anni – inizia il presidente Colombi, classe 1950 – anche se devo confessare che le mie origini sportive e agonistiche risalgono al basket, nel Fulmine Piacenza, agli inizi degli anni ‘70. Ho giocato con Daturi e ho partecipato a diversi camp con D’Antoni e Dan Peterson quando a quei tempi, a Monticelli, si giocava a basket all’aperto. Poi diventai presidente del Centro Sportivo Canottieri (ora Chalet), carica mantenuta per 16 anni. Un bel giorno decidemmo di far entrare nel centro la pallavolo, allestendo inizialmente squadre giovanili maschili e femminili inserite in tornei a carattere provinciale e regionale. Subito dopo è stata la volta del minivolley, della prima e seconda divisione, di una serie D femminile e una serie C maschile. Nel corso degli anni abbiamo conquistato diverse promozioni, anche con squadre “doppie”: nel 2007 la D maschile è promossa in serie C, nel 2008 la C femminile è promossa in B2 e accede ai play off, nel 2010 la D femminile è promossa in C, nel 2005 la “prima squadra” maschile è promossa in B2 e nel 2011 in B1, poi diventata serie B e che ancora oggi stiamo svolgendo”.

Nella bacheca dei trionfi trova spazio anche un’altra importante Coppa, guadagnata con la promozione in serie A2 nel 2017. Inoltre si aggiungono anche due Stelle di Bronzo al merito sportivo conferite dal Coni.

“Il nostro trionfo più grande di sempre è la promozione in A2, anche se purtroppo fummo costretti a rinunciare per diversi motivi: dall’impianto di Monticelli, non idoneo alla categoria e quindi obbligato a lavori di ristrutturazione molto costosi, e dalla mancanza di sponsor in grado di garantirci per lo meno il mantenimento della categoria, soprattutto in relazione ai costi di gestione. Un vero peccato perché fu una promozione conquistata con merito e che avrebbe dato ancor più visibilità al nostro movimento e a Monticelli come paese. Le Stelle di Bronzo risalgono invece al 2006, conferita a me, e al 2008 assegnata alla società”.

L’ARTICOLO DI LEONARDO PIRITI SU LIBERTA’