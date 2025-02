Basket Serie B, Fiorenzuola Bees all’esame Vicenza: punti delicati sul parquet veneto

Il Campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro entra nel vivo con la 25° giornata, che vedrà in scena un match di grande interesse tra Civitus Pallacanestro Vicenza e Fiorenzuola Bees. L’incontro si terrà domenica 9 febbraio alle 18.00 al Palazzetto dello Sport di Vicenza, in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

I Fiorenzuola Bees, guidati da coach Lorenzo Dalmonte, si presentano all’appuntamento con un entusiasmo ritrovato dopo la fondamentale vittoria casalinga ottenuta contro la Virtus Lumezzane. Nel successo per 84-71, la formazione gialloblù ha messo in mostra un secondo tempo dominante, chiuso con un parziale di 52-34. Le triple di Colussa e Sabic hanno spaccato la partita, mentre il contributo energico di Voltolini e del capitano Bottioni su entrambi i lati del campo ha rappresentato la chiave per il successo. Questo risultato ha permesso ai Bees di ritrovare fiducia e slancio in vista di una sfida delicata come quella contro Vicenza, sebbene in una posizione ancora complessa di classifica con il penultimo posto che perdura nella casella del ranking stagionale a ⅔ di campionato ormai in archivio.

Dall’altra parte, Civitus Pallacanestro Vicenza arriva a questa partita con il desiderio di riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby veneto contro la Rucker San Vendemiano, terminato 78-74. La squadra di coach Ghirelli vorrà sfruttare il fattore campo per tornare al successo, potendo contare su due veri terminali offensivi come Ucles Belmonte e Almansi, entrambi con una media stagionale superiore ai 14 punti a partita. Inoltre, il ritorno in campo dell’esperto Gasparin dopo un problema fisico rappresenta un ulteriore elemento positivo per Vicenza, che punta a tornare alla vittoria con grande vigore davanti al proprio pubblico.

Si preannuncia dunque una partita combattuta e dal grande significato per entrambe le squadre. Da un lato Fiorenzuola proverà a dare continuità al proprio buon momento, dall’altro Vicenza cercherà di difendere il proprio campo per rimettersi in carreggiata nella corsa ai playoff. Gli ingredienti per un match avvincente ci sono tutti: ora la parola passa al parquet vicentino.