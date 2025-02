Voglia di impresa per il Fiorenzuola: al Comunale arriva la capolista Forlì

Strappare almeno un punto sarebbe un’impresa, ma questo Fiorenzuola ha già fatto vedere in qualche occasione di essere un osso duro per le grandi.

C’è aria di big match per i rossoneri, che torneranno in campo oggi, domenica 9 febbraio, alle 14.30 al Comunale per affrontare il Forlì capolista del girone D di Serie D.

La vittoria in casa dell’Imolese nell’ultimo turno ha ridato slancio ai ragazzi di Ciceri, ancora all’ultimo posto ma con il Riccione nel mirino a soli tre punti di distanza e a una settimana dallo scontro diretto. Servirà dunque uscire indenni dalla gara con il Forlì che in questo momento si sta giocando la testa del campionato con il Ravenna, per non perdere altro terreno dalle squadre che lottano in zona playout.

Ciceri ha trovato un buon assetto con il 4-4-2 che verrà confermato anche stavolta: Ghisleri in porta Peretti a destra, Ronchi-De Ponti centrali e Lomolino a sinistra, centrocampo diretto da Tringali e Lauciello con Sementa a destra e Carrozza a sinistra, e in attacco Cocuzza in appoggio a Oboe.