Vernasca “scende in campo”: progetto da quasi 590mila euro per l’impianto sportivo

Vernasca scende in campo presentando un progetto da circa 588mila euro, su bando regionale. L’obiettivo? Completare l’area del campo sportivo “Primavera” di Vernasca, in via Mazzoni, “da sempre uno dei cuori pulsanti dell’estate vernaschina, ma anche un punto in cui progettare e proporre iniziative, attività sociali e rilanciare il turismo in appennino”, spiega il consigliere Francesco Marazzi. La voglia di fare goal, con questo progetto, si accende dopo anni di fermo della struttura.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ