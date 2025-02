Basket Serie B: trasferta ad Agrigento per Fiorenzuola, Bakery in casa contro Imola

Ventisettesima giornata del campionato di Serie B nazionale di pallacanestro, con le due piacentine – Bakery e Fiorenzuola – pronte a scendere in campo oggi, domenica 16 febbraio.

I primi a vendere cara la pelle saranno i Fiorenzuola Bees, con la squadra di coach Dalmonte che alle 12.00 scenderà sul parquet di Agrigento. Si tratta di una sfida davvero importante per la formazione valdarsese, che dopo due successi consecutivi ha riacceso le speranze in chiave salvezza.

La Bakery Basket Piacenza torna invece a giocare tra le mura amiche affrontando alle 18 la Virtus Imola, che precede i biancorossi in classifica di sei punti. Per Piacenza, dopo le buone prove contro Capo d’Orlando, Treviglio e Mestre (che hanno però fruttato zero punti) è arrivato il momento di “monetizzare” le proprie prestazioni, riscattando allo stesso tempo il pesante 103-82 patito all’andata per mano dei romagnoli.