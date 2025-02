I Fiorenzuola Bees non riescono a vincere in Sicilia: Agrigento chiude 80-65

Niente da fare per i Fiorenzuola Bees, usciti sconfitti dalla trasferta di Agrigento con il punteggio di 80-65 nell’anticipo della 27° giornata del campionato di Serie B Nazionale. La partita è iniziata in equilibrio, con i Bees che sono rimasti in contatto grazie a Bottioni e Sabic, ma Agrigento ha preso il largo nel secondo quarto, grazie a Scarponi e Caiazza. Nonostante una buona reazione di Biorac e Sabic, Fiorenzuola non è riuscita a colmare il divario, che è aumentato dopo l’intervallo. Agrigento ha dominato nell’ultimo quarto, portando il vantaggio oltre i 20 punti. Ora i Bees si preparano alla sfida casalinga contro Monferrato Basket.