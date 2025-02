Serie D, il Fiorenzuola non può sbagliare: contro Riccione è sfida salvezza

In pratica è un playout anticipato, chi vince si rilancia per giocarsi le carte salvezza, chi perde è quasi condannato e un pareggio non serve a nessuna delle due contendenti. È la partita della vita per il Fiorenzuola, che nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 14.30 farà visita allo United Riccione.

Uno scontro per cuori forti, i padroni di casa sono in piena crisi di risultati, ma comunque avanti di tre lunghezze rispetto ai rossoneri ancora fanalino di coda ma in ripresa in termini di prestazioni dopo il cambio di rotta dell’ultimo periodo.

I ragazzi di Ciceri non possono sbagliare, serve una vittoria per alimentare le speranze e per questo il mister punterà sul 4-3-3 che ha portato segnali di miglioramento visti contro la capolista Forlì: Ghisleri tra i pali avrà di fronte la linea difensiva formata da Peretti, Ronchi, De Ponti e Lomolino, a centrocampo Boscolo Chio in cabina di regia con Tringali e Lauciello più avanzati, davanti Carrozza e Sementa a supporto dell’unica punta Cocuzza