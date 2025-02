Dopo l’Odissea causa Etna, i Bees tornano in campo: sfida salvezza contro Monferrato

Il PalArquato di Castell’Arquato si prepara ad accogliere un match di grande importanza per la 28esima giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025. Stasera, mercoledì 19 febbraio, alle ore 20.30, i Fiorenzuola Bees tornano a giocare davanti al proprio pubblico per affrontare Basket Monferrato in una sfida che metterà in palio due punti preziosi per la lotta salvezza e la corsa ai playoff.

Eruzione dell’Etna

I Bees arrivano a questo appuntamento dopo una settimana estremamente difficile. La trasferta in Sicilia contro Moncada Energy Agrigento non ha portato punti alla squadra di coach Dalmonte, uscita sconfitta per 80-65. Ma ancor più complessa è stata la vicenda del rientro, con l’attività dell’Etna che ha cancellato i voli disponibili, costringendo il gruppo a un lungo viaggio via terra e mare per rientrare a Fiorenzuola solo nella notte tra lunedì e martedì. Con una sola sessione di allenamento nelle gambe e una rotazione ridotta, i Bees dovranno dare il massimo per contrastare un avversario ostico.

L’avversario

Dall’altra parte, Basket Monferrato arriva a Castell’Arquato con la voglia di riscatto dopo il pesante -36 subito in casa contro la lanciatissima TAV Treviglio (67-103). La squadra di coach Fabio Corbani è costruita su una grande fisicità e ambizioni di alta classifica, anche se il percorso finora l’ha portata a un record di 14-13 e al 10° posto in graduatoria. Tra i protagonisti della formazione piemontese spicca Niccolò Martinoni, veterano e punto di riferimento della squadra con 19,5 punti e 7,3 rimbalzi di media a partita, affiancato dalla guardia statunitense con passaporto italiano Pepper (14,8 punti di media).

Per Fiorenzuola sarà necessario gettare il cuore oltre l’ostacolo e trovare nuove energie davanti ai propri tifosi per provare a conquistare due punti fondamentali nella lotta playout. Coach Dalmonte e il suo staff stanno lavorando per preparare al meglio il match, consapevoli delle difficoltà ma determinati a sfruttare ogni risorsa a disposizione.