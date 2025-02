Fiorenzuola, contro il Tau Altopascio ultima chance per sperare nei playout

La sconfitta contro il Riccione ha suonato quasi come una sentenza sul campionato del Fiorenzuola, sempre più ultimo nel girone D di Serie D, ma con il dovere di provare a raggiungere almeno un posto nei playout fino alla fine.

Non ci sono più alternative alla vittoria per i rossoneri, a partire da oggi – domenica 23 febbraio – quando torneranno al comunale, con fischio d’inizio alle 14.30, per affrontare il Tau Altopascio. Nemmeno gli avversari si trovano in un buon momento, dopo aver vestito i panni di rivelazione del campionato si sono fermati nelle ultime tre uscite raccogliendo un solo punto, ma soni pur sempre la terza forza del girone.

Servirà un Fiorenzuola a trazione anteriore, mister Ciceri lo riproporrà con il suo classico 4-3-3 con Ghisleri tra i pali, linea difensiva con Peretti, Ronchi, De Ponti e Lomolino, centrocampo a tre Tringali, Boscolo Chio e Sementa, in attacco salgono le quotazioni di Ceravolo che potrebbe partire dal primo minuto con Carrozza e Cocuzza.