Quasi 500 atleti nell’album delle figurine sportive delle società di Castell’Arquato

È arrivato l’album delle figurine di Castell’Arquato. “L’ultima edizione risale al 2013 – spiega Marta Baccanti, assessore allo sport – quando a promuovere l’iniziativa fu mio padre, allora assessore allo sport. È un passaggio di testimone che mi emoziona, come risfogliare oggi quell’album in cui ero io stessa una figurina, sia per il calcio che per la pallavolo. Oggi, finalmente, torniamo a sfogliare le pagine di una storia fatta di volti, passioni e traguardi”.

Una raccolta che celebra gli atleti, ma è anche un’occasione per aggregare società sportive, discipline e realtà diverse. Il messaggio è di ampio respiro: “A tutte le età, praticare attività fisica significa imparare la determinazione e scoprire come le sfide, dentro e fuori dal campo, possano diventare opportunità e strumento di inclusione sociale”, continua Baccanti.

Le figurine sono 491, e raccolgono i volti delle associazioni Art Movement Studio, Asd Pedale Arquatese, Baraccaluga, Centro Ippico San Lorenzo, Gens Innominabilis, Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Polisportiva Salsese, Quarter Horse, Qkd – Thien Loi, Team Cicli Manini, Tennis Club Arquatese, U.S.D. Arquatese.

L’album, che in prima pagina racconta il borgo e il suo territorio, è acquistabile al supermercato Conad, alla Tabaccheria Dighino, da Cicli Manini e al distributore Q8.

