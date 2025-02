Alla scoperta della diga di Mignano con “Sentieri piacentini” su Telelibertà

Un cammino tra natura incontaminata, storie originali e panorami mozzafiato attende gli spettatori nella terza puntata di “Sentieri piacentini”, in onda sabato 1 marzo su Telelibertà alle 20:20. Il format, ideato e condotto da Roberto Salini, continua a esplorare il territorio piacentino con percorsi inediti e suggestivi, offrendo spunti per escursioni alla scoperta delle meraviglie locali. Questa volta, l’itinerario si snoderà attorno alla diga di Mignano, un luogo ricco di passato e incorniciato da una natura rigogliosa. Il tracciato si articola in due fasi: nella prima parte si sale in quota, evitando il tratto asfaltato e godendo di una prospettiva panoramica unica sulla valle; nella seconda parte si scende invece lungo le sponde del lago, tra i comuni di Morfasso e Vernasca, immersi in un’atmosfera tranquilla e rigenerante. Lungo la strada, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire alcuni autentici tesori del territorio: la fonte sulfurea, dalle acque note per le loro proprietà benefiche; la Pietra delle Mole, una roccia che racconta storie di antiche lavorazioni; e l’antica chiesa di Castelletto, testimone di secoli di storia e tradizione locale. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva sarà la straordinaria fioritura stagionale: l’intero percorso sarà punteggiato da un’incredibile varietà di orchidee selvatiche, un vero spettacolo della natura che regalerà agli spettatori immagini di rara bellezza. “Sentieri piacentini” resta un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti del trekking, della natura e della cultura locale.