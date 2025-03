Vincere per sperare, contro lo Zenith Prato ultima spiaggia per il Fiorenzuola

Siamo di fronte alla classica ultima spiaggia per il Fiorenzuola in attesa della probabile squalifica che pesa sulla testa degli avversari. Ennesima occasione da non fallire per i rossoneri, che nel pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo, faranno visita allo Zenith Prato nella ventiseiesima giornata del girone D di Serie D.

I padroni di casa sono infatti finiti in un vortice da incubo per il caso del giocatore non tesserato, con la sconfitta a tavolino e la possibile penalizzazione di 12 punti che li potrebbe così portare all’ultimo posto nel girone. I rossoneri non hanno comunque alternative, gli ultimi tre stop consecutivi sono valsi la coda della classifica e in questo momento sono staccati di quattro lunghezze dalla Sammaurese penultima della classe, un successo è d’obbligo. Mister Ciceri se la giocherà all’attacco con il suo 4-3-1-2 che vedrà Ghisleri in porta, linea difensiva con Bran, Ronchi, Peretti e Lomolino, a centrocampo Lauciello, Boscolo Chio e De Ponti, davanti Tringali trequartista a ispirare la coppia d’attacco Carrozza-Cocuzza.