Anche il Cittadella passa al Comunale: lo 0-2 lascia il Fiorenzuola senza speranze

Il Fiorenzuola è sempre più nel baratro. Anche il Cittadella Vis Modena, nella gara che ha segnato il ritorno in panchina di mister Cammaroto al posto Ciceri, passa al Comunale per 2-0 e condanna i rossoneri a una retrocessione in Eccellenza che sembra ormai inevitabile.

Il primo tempo è decisamente avaro di emozioni, il Fiorenzuola non riesce a costruire e gli ospiti tengono maggiormente il possesso del pallone trovando il vantaggio alla prima vera occasione: è il 38′ quando Sardella entra in area e prova un sinistro tutt’altro che irresistibile, Ghisleri respinge male e irrompe Formato che sblocca il risultato. Rossoneri all’arrembaggio nella ripresa anche grazie ai cambi: Sementa a due passi riesce a superare il portiere, ma il pallone viene salvato sulla linea dalla difesa modenese.

Ma anche gli avversari vanno a un passo dal raddoppio con Sala dal cuore dell’area. L’ultima chance rossonera davanti al portiere è prima per Cocuzza e poi per Ceravolo che falliscono il gol del pareggio, non sbaglia invece Marchetti che in contropiede chiude i giochi.

IL TABELLINO DI FIORENZUOLA-CITTADELLA VIS MODENA 0-2

FIORENZUOLA: Ghisleri, Parisi, Boscolo Chio (1′ st Postiglioni), Ronchi (10′ st Gavioli), Lauciello, Cocuzza, Ceravolo, Carrozza (26′ st Piro), Lomolino, Peretti (1′ st Sementa), De Ponti. A disposizione: Ansaldi, Bran, De Simone, Russo, Rota. All. Cammaroto

CITTADELLA VIS MODENA: De Fazio, Sardella, Manzotti (19′ st Martey), Mandelli, Sala (34′ st Rovatti), Formato (17′ st Guidone), Marchetti, Sabotic (26′ st Mora), Osuji (40′ st Bertani), Fort, Boccaccini. A disposizione: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. Gori

Arbitro: Belingheri (Lecco), assistenti Rocco (Castellammare di Stabia) e Nicodemo (Sapri)

Reti: 38′ pt Formato (C), 46′ st Marchetti (C)