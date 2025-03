Fiorenzuola, arriva il Cittadella: Cammaroto-bis per provare il miracolo

La situazione è talmente disperata che non servono nemmeno troppi giri di parole, ma solamente la vittoria per continuare a sperare in una salvezza che sembra sempre più lontana. Il Fiorenzuola torna al comunale per il 27esimo turno del girone D di Serie D con l’acqua alla gola, ultimo in classifica e staccato di ben quattro lunghezze dalla penultima posizione. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.30, i rossoneri ospiteranno il Cittadella Vis Modena, formazione che non ha più molto da chiedere a questa stagione saldamente in settima posizione e reduce da due risultati utili di fila. Sarà anche la (nuova) prima in panchina per mister Cammaroto, richiamato dopo la parentesi Ciceri, e dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti. Probabile dunque un 4-3-3 con Ghisleri in porta, Bran, Ronchi De Ponti e Lomolino a comporre la linea difensiva, a centrocampo Postiglioni, Boscolo Chio e Lauciello, mentre in attacco torna dalla squalifica Cocuzza che agirà nel tridente completato da Ceravolo e Carrozza