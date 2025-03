I Fiorenzuola Bees rimontano da -18 e superano Saronno nello scontro salvezza

I Fiorenzuola Bees vincono 83-79 il fondamentale scontro salvezza contro la Robur Saronno di coach Gambaro.

Quinti e Voltolini sono i primi a dare il via alle ostilità per il 5-5 al 3’, con Negri che in uscita dai blocchi trova la sua prima tripla per il 7-11 al 4’. Quinti dal mid range trova canestri importanti, con Negri che segna il primo strappo di Saronno per il 9-18 al 7’.

Timeout Dalmonte.

Guaccio con 4 punti consecutivi cerca di scuotere il PalArquato, con Bellinaso che da freddo entra e chiude il primo quarto con il long two del 17-22.

I Bees trovano il nuovo aggancio con il 5-2 ad inizio secondo quarto firmato Guaccio-Bottioni (22-24), con Negri che con la tripla in step back fa esultare il PalArquato per il primo vantaggio Bees al 14’. 27-26.

Saronno non si scompone, anzi si incendia con le triple di Pellegrini e Beretta che danno una spallata alla partita in un amen. 2-9 di parziale e timeout Dalmonte sul 29-37.

La Robur Saronno inizia meglio anche nella ripresa dopo aver chiuso avanti di 10 lunghezze la prima metà di partita, infilando uno 0-7 di break che manda giù da un burrone i Bees. 31-48 al 22’ e timeout Dalmonte.

Colussa prova con la tripla ad entrare in partita offensivamente, ma Negri risponde con una tripla mortifera in semitransizione al 25’. 36-51.

I Bees cercano un controbreak sospinti dal calore del PalArquato, ma ancora Negri con la tripla riapre il gap sopra la doppia cifra al 28’. 43-56.

Saronno prova a scavare il solco decisivo, mentre i Bees riescono a rintuzzare l’allungo con le triple di Sabic e Colussa sul finire di terzo parziale. 51-62.

Voltolini e Colussa lanciano l’ascia di guerra per testimoniare che Fiorenzuola non è ancora morta, e con un 6-0 ad inizio ultimo parziale scrivono 57-62 sul tabellone.

La partita diventa incandescente, con Voltolini che realizza due triple consecutive per ovviare ai tanti liberi fischiati contro i Bees. 65-68 e timeout coach Gambaro.

Sabic replica e pareggia la sfida con il PalArquato che diventa una polveriera, con le squadre che entrano negli ultimi minuti in piena volata.

Pellegrini regala con la tripla il 74-76 a Saronno, ma Voltolini vola a rimbalzo offensivo a 90 secondi dalla fine e dalla lunetta impatta a quota 76-76.

De Capitani realizza ancora la tripla aperta del +3 ospite, ma Sabic con la tripla dall’angolo fa esultare il PalArquato a 21 secondi dalla fine. 79-78 Bees e timeout Saronno.

I Bees difendono forte e recuperano palla con Voltolini, su cui viene applicato fallo sistematico a 4 secondi dalla fine. Finisce 83-79 per i Fiorenzuola Bees, che risorgono dall’inferno del -18 e mettono una ipoteca in chiave playout.

IL TABELLINO DI FIORENZUOLA BEES-SARONNO

Fiorenzuola Bees vs Robur Saronno 83-79 (17-22; 31-41; 51-62)

Fiorenzuola Bees: Galassi ne; Aklilu ne; Colussa 12; Bottioni 6; Bellinaso 2; Seck 8; Voltolini 21; Guaccio 11; Galli ne; Sabic 18; Negri 5; Redini ne. All. Dalmonte

Robur Saronno: Pellegrini 17; Nasini 1; Negri 19; Quinti 15; De Capitani 9; Tresso; Colombo 2; Maspero 6; Beretta 8; Fioravanti 2. All. Gambaro

Arbitri: Tognazzo da Padova e Giovagnini da Torino