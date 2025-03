Obiettivo salvezza, ultima chiamata per il Fiorenzuola nella tana del Corticella

Mister Cammaroto lo aveva detto, la salvezza del Fiorenzuola passerà dalle prossime tre partite nelle quali si dovranno infilare altrettanti risultati utili. Sembra dunque essere arrivata l’ultima chiamata per i rossoneri, ultimi nel girone D di Serie D e lontani sei punti dalla zona playout, la prima chance per la speranza arriverà oggi pomeriggio (domenica 23 marzo) con fischio d’inizio alle 14.30 in casa del Corticella. Sarà uno scontro diretto da non fallire, i rivali occupano attualmente la prima posizione della zona playout e hanno l’obiettivo di uscirne, ma i valdardesi non hanno alternative alla vittoria per cercare di evitare una retrocessione che appare sempre più probabile.

Cammaroto si affiderà all’undici del secondo tempo dell’ultimo turno che ha dato maggiore equilibrio in campo, 4-4-2 con Ghisleri in porta e difesa Parisi, Ronchi, De Ponti e Lomolino, a centrocampo Carrozza, Lauciello, Postiglioni e Sementa, davanti ancora fiducia a Cocuzza e Ceravolo.