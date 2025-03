Omegna si aggiudica un supplementare di fuoco: Bees sconfitti 109-111

I Fiorenzuola Bees vengono sconfitti 109-111 in overtime da thriller contro la Fulgor Omegna nella quint’ultima sfida di regular season di Serie B Nazionale di pallacanestro.

Fiorenzuola inizia forte con le triple di Sabic e Colussa (8-2), ma Omegna risponde con Corgnati e Ferraro, chiudendo il primo quarto in vantaggio 22-29. Nel secondo periodo, Galassi e Negri riportano i Bees in partita, e Fiorenzuola chiude il primo tempo avanti 44-42 grazie a Biorac.

Nel terzo quarto, Voltolini e Seck allungano per i Bees (56-48 al 24′), ma Omegna resta in scia con Misters e Ferraro (70-64 al 30′). Nell’ultimo periodo, Fiorenzuola sembra controllare con un vantaggio di 87-82, ma Ferraro segna una tripla incredibile a 5 secondi dalla fine per il 90-89, pareggiando a 92-92 con un’altra tripla di Ferraro, mandando la partita in overtime.

Nel supplementare, Paolin e Misters trascinano Omegna al 101-105, ma Fiorenzuola risponde con Bottioni e Galassi (106-107). A 8 secondi dalla fine, Galassi segna una tripla che porta i Bees sul 109-108, ma Misters realizza un canestro impossibile e Omegna vince 109-111.

Fiorenzuola Bees vs Paffoni Fulgor Omegna 109-111

(22-29; 44-42; 70-64; 92-92)

Fiorenzuola Bees: Biorac 4; Galassi 19; Aklilu ne; Colussa 15; Bottioni 9; Seck 19; Voltolini 15; Galli ne; Bellinaso ne; Sabic 15; Negri 11; Redini 2. All. Dalmonte

Fulgor Omegna: Mazzantini 14; Bellarosa ne; Paolin 16; Maruca 20; Ferraro 12; Corgnati 27; Balanzoni 8; Kuznetsov ne; Stepanovic 2; Misters 12. All. Eliantonio

Arbitri: Spinello da Saronno e Toffali da Villasanta