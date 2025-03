Salvezza appesa a un filo: un Fiorenzuola quasi spacciato affronta il Progresso

Il destino sembra ormai segnato con un piede e mezzo in Eccellenza, non rimane che lottare fino all’ultimo momento utile prima della definitiva certezza matematica. È una situazione disperata quella che sta vivendo il Fiorenzuola, ultimo in classifica e con otto punti da recuperare sulla zona playout quando mancano solo sei giornate al termine del campionato. Oggi pomeriggio, domenica 30 marzo, con fischio d’inizio alle 15 i rossoneri faranno visita al Progresso, avversaria che ha conquistato quattro punti nelle ultime due uscite arrivando così in decima posizione, ma che non è completamente tranquilla con soli due punti di vantaggio sulla zona calda. Sarà dunque battaglia ed è inutile aggiungere che un pareggio servirà a ben poco ai ragazzi di Cammaroto. L’undici iniziale sarà così un 3-5-2 offensivo con Ansaldi in porta e difesa Ronchi, De Ponti e Lomolino, a centrocampo De Simone, Lauciello, Boscolo Chio, Russo e Sementa e davanti probabile tandem Ceravolo-Oboe.