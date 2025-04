Zobia di Fiorenzuola, le foto premiate al concorso. Mostra aperta filo al 13

Fino a domenica 13 aprile è visitabile a ingresso gratuito nella sede del CCF in piazza Caduti 1 a Fiorenzuola, la mostra del concorso fotografico La Zobia.

Anche quest’anno il posticipo dello storico carnevale non ha intaccato il successo della manifestazione fiorenzuolana.

La numerosa partecipazione di carri in gara per assicurarsi il Palio, gli innumerevoli gruppetti mascherati e il folto pubblico assiepato lungo il percorso, hanno decretato l’immutabile successo e l’affezione che fiorenzuolani e limitrofi nutrono per la zobia.

Come tradizione decine di fotografi – provenienti anche da fuori provincia e fuori regione – si sono mossi nel tourbillon, catturando i personaggi più caratteristici e le scenette più brillanti: 19 di questi fotografi hanno presentato circa 120 immagini al concorso indetto dal CCF, ora esposte nella sede.

La giuria, composta da Alice Bergamaschi e Andrea Dadomo – Membri dell’Associazione “Amici della Zobia”, Mauro Sozzi – Segretario del CCF, ha decretato questi premi:

Stampe BIANCO & NERO

1° Premio – Giorgio Villa

2° Premio – Sergio Fazio

3° Premio – Ernestino Cerati

Stampe COLORE

1° Premio – Valter Sirosi

2° Premio – Gloria Grassi

3° Premio – Mario Cadeddu

Premi Speciali

Premio CARRIOLA – Adriana Lo Verme

Premio VIDALEN – Guido Decrema

Premio “SERGIO PORTESI” – Luisella Premoli

Miglior Zobia – Paolo Mazzoni

Miglio Bimbo in Zobia – Cristina Benedetti

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, rimarrà aperta fino a Domenica 13 aprile 2025 a questi orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 21:30 alle 23:00

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00