Confermata l’edizione 2020 di Concorto al parco Raggio di Pontenure

“Concorto 2020 ci sarà. Al Parco Raggio di Pontenure, all’aperto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Riteniamo necessario pensare al festival come un’opportunità per tornare a stare insieme, anche se in maniera diversa”. Lo annunciano gli organizzatori dell’ormai tradizionale festival cinematografico.

Confermate per quest’anno le sezioni fuori concorso e i focus geografici, con la possibilità che una parte di essi vengano collocati online su una piattaforma e una parte dal vivo a Parco Raggio. Tra le prime notizie i focus dedicati a Irlanda e Lituania, la conferma delle sezioni Deep Night (dedicata al cinema di genere, horror e fantastico) e UBIK, dedicato al cinema sperimentale contemporaneo e le nuove sezioni Elle e Music Riot, dedicate rispettivamente all’identità femminile e alla musica come rapporto con il corpo e la propria identità. E’ in corso la selezione e la programmazione del festival, sono migliaia i film ricevuti e si attendono importanti Prime Italiane e film già vincitori di numerosi premi (da Cannes, Berlinale, Venezia, Toronto, Annecy, Visions Du Reel).