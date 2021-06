Ritorna Concorto Film Festival: “20esima edizione, la più ricca di sempre”

Concorto Film Festival, il festival internazionale di cortometraggi, che si terrà dal 21 al 28 agosto a Pontenure e Piacenza, segnerà l’importante traguardo della 20esima edizione. Sono oltre 120 i cortometraggi provenienti da tutto il mondo e molti dei quali in anteprima italiana, tra concorso e fuori concorso. Film strettamente legati al contemporaneo, dalla competizione alle rassegne tematiche, dal cinema di genere horror e weird e a un Focus geografico dedicato quest’anno alla cinematografia finlandese. Programma arricchito da concerti, talk, mostre e un seminario residenziale di critica cinematografica in collaborazione con la rivista Film TV. Concorto fa parte della delegazione italiana al più prestigioso festival mondiale di cortometraggi (Clermont-Ferrand), ha allacciato rapporti di collaborazione con numerosi festival internazionali (tra cui l’’Internationales Kurzfilm Festival di Amburgo, Interfilm Berlin, Short Waves di Poznan), è membro della Short Films Conference, ha prodotto due cortometraggi, organizza laboratori cinematografici e fotografici per le scuole superiori e rassegne cinematografiche e masterclass a “Greenhouse Cinema” di Piacenza. Dal 2002 ad oggi i film iscritti passano dai 72 della prima edizione agli oltre 3000 delle ultime. Ogni anno, alla fine di agosto, i cortometraggi sono proiettati alla presenza dei loro autori e una giuria di professionisti del settore (critici, registi, fotografi, attori) decreta il vincitore del primo premio, l’Asino d’Oro, simbolo del festival e di Pontenure che lo ospita, nella splendida cornice all’aperto di Parco Raggio. Otto giorni di cinema e musica sotto le stelle.

Concorto Film Festival è organizzato dall’Associazione Concorto e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, Fondazione Piacenza e Vigevano e Comune di Pontenure.

IL COMUNICATO