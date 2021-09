Bettola, tutto pronto per il Mondiale di Inline Downhill. Grandi campioni al via

E’ tutto pronto a Bettola per il Fire Race, il campionato mondiale di Inline Downhill in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre che vedrà scendere in campo atleti con importanti palmares tra cui gli skaters piacentini Davide Tacchini, che ha già vinto un campionato italiano e fa parte della rappresentativa nazionale, e Adrian Gumanita, che da quattro anni affronta la specialità del downhill.

L’evento, organizzato dal Piace Skaters con la collaborazione di diversi sponsor, associazioni e negozianti bettolesi, è stato ufficialmente presentato nella sala consiliare di Bettola.

L’evento prende avvio venerdì 17 settembre con le prove libere, mentre sabato sono in programma una gara di minidownhill per i giovani atelti dagli 8 ai 14 anni e le prove e le qualificazioni per il primo trofeo di Rollercross dedicato a Federico Subacchi, amico e atleta del Piace Skaters scomparso a causa del Covid.

Seguiranno i veri e propri mondiali di Inline downhill, con la gara di discesa cronometrata. Alla stessa discesa prenderanno parte gli skateboarder e gli street luge, gara che per loro sarà una tappa del campionato italiano. Piazza Colombo alla sera ospiterà le finali del Rollercross e le premiazioni. Le gare torneranno domenica 19 con il Boarder cross in cui pattini, skateboard e luge si sfideranno in batterie da 4 atleti.