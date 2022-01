Finiti i lavori, la centrale termica riscalderà le scuole e l’ostello di Ferriere

Sono terminati i lavori di realizzazione della centrale termica a cippato che riscalderà il plesso scolastico e l’ostello della gioventù di Ferriere.

Ora si procederà con l’appalto per la fornitura cippato e con il collaudo. Potrebbe essere avviata già prima della fine di questo inverno.

L’impianto, interrato nell’area della scuola, è stato realizzato grazie ai contributi a fondo perduto del piano di sviluppo rurale-settore agricoltura attraverso la Regione, per 300mila euro. Oltre alla minore emissione di CO2, l’impianto consentirà di risparmiare il 50% della spesa che attualmente viene sborsata per il solo edificio scolastico.

Finora l’impianto ha funzionato a gas, fonte che rimarrà come “riserva” in caso di problemi alla centrale.

