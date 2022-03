Serie D: Seconda vittoria di fila per il Basket Podenzano che batte 63-68 La Torre

In Serie D, il Podenzano – dopo la vittoria di venerdì scorso contro Modena – continua la striscia positiva conquistando lo scontro diretto contro La Torre nella palestra Scaruffi di Reggio Emilia. Podenzano ha portato a casa due punti preziosi grazie al risultato di 63-68 (17-19, 35-37, 50-54).

La gara – bella ed equilibrata – è iniziata con continui scambi, botte e risposte e senza mai un effettivo allungo fino ala fine della prima frazione, quando La Torre riesce staccarsi a più cinque. Grazie al bel primo tempo di Pirolo, Fellegara e il giovane Flavio Rigoni (che ha portato tanta aggressività e energia sotto canestro) Podenzano riesce prontamente a recuperare e – nel secondo tempo – ad andare in vantaggio ben due volte con otto lunghezze di distacco.

Al termine della gara – frammentato da diversi time-out per parte – Podenzano è riuscita a portare a casa il risultato. “Sono molto orgoglioso dei ragazzi le parole di mister Andrea Locardi – e soprattutto sono orgoglioso di come abbiamo reagito da gruppo, nel momento in cui Torre ha provato a fuggire e quando ci hanno recuperato alla fine. Partita dura, loro hanno trovato tanti canestri da fuori, ma noi abbiamo risposto colpo su colpo costringendoli agli errori finali. Questi 2 punti non ci regalano ancora i playoff ma possiamo guardare con fiducia alla prossima gara con Parma Project, dove spero di rivedere ancora il grande pubblico dell’ultimo incontro.”