La piacentina Marica Montanari nel Comitato impresa donna del Mise

Al Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il Comitato impresa donna e tra la 12 componenti c’è anche la pontolliese Marica Montanari, titolare e marketing manager della Sartoria Schiavi di Albarola di Vigolzone. Unica piacentina nel comitato, Marica Montanari è stata nominata dal ministro Giancarlo Giorgetti in rappresentanza delle categorie economiche produttive. L’incarico ha durata triennale, non rinnovabile, ed è a titolo gratuito. Il Comitato impresa donna parteciperà attivamente alle operazioni di implementazione e monitoraggio delle misure a sostegno dell’imprenditoria femminile per incentivare le donne ad avviare nuove attività nel mondo delle imprese, anche attraverso le risorse del Pnrr. Svolgerà anche un’attività di supporto per individuare soluzioni a eventuali problematiche che dovessero emergere sul tema della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.

Con lei 5 imprenditrici o manager e 7 rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e di Unioncamere.

“Un progetto ambizioso – osserva l’imprenditrice – ma ci credo tanto. La piccola imprenditoria femminile da sempre è il tessuto connettivo del Paese. Quello che vorrei è dare una mano al territorio piacentino e avere un feedback da tutte le donne che lavorano, capire di cosa hanno bisogno per andare avanti, per iniziare una nuova attività, per vedere i loro diritti riconosciuti”.

Dal sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa, le congratulazioni a Marica Montanari, che è la sua titolare. Chiesa infatti è tra i dieci dipendenti della Sartoria Schiavi.