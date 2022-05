A Bettola una mostra per i novant’anni della Littorina: il tram della Val Nure

Novant’anni dall’inaugurazione della Littorina: Bettola pensa a una mostra “da passeggio”. Il 21 aprile del 1932, infatti, veniva inaugurata la famosa “Littorina”: la ferrovia elettrica che da Piacenza arrivava fino al comune della Val Nure; poi dismessa negli anni sessanta a seguito dell’affermazione del trasporto su gomma.

Per celebrare l’anniversario, il Comune di Bettola – in collaborazione con la cooperativa CAeB e con alcuni collezionisti privati – sta organizzando una mostra all’aperto nel mese di luglio, con fotografie storiche, tavole progettuali e documenti inerenti la rete ferroviaria della Val Nure; il tutto riprodotto su supporti rigidi e adatti all’esposizione all’aperto.

In concomitanza con l’apertura della mostra “da passeggio” l’archivio storico del Comune di Bettola, in corso di riordino, ma già fruibile per studiosi e appassionati, sarà aperto alla cittadinanza e grazie alla presenza di professionisti potranno essere consultati i documenti originali oltre ad una serie di altre testimonianze relative alla storia di Bettola e della Val Nure. Anche i privati cittadini potranno contribuire alla mostra con materiale fotografico, documentale o con testimonianze inerenti la vecchia Littorina.