Software su misura, Industriando racconta l’evoluzione di ISI

Dagli albori dell’informatica ai sistemi per l’implementazione dell’Industria 4.0. Questa sera Industriando racconta ISI, società con sede a I Casoni di Podenzano che dal 1998 progetta e implementa soluzioni informatiche per le realtà industriali. L’azienda si occupa dapprima di sistemi di automazione della produzione, per poi orientarsi successivamente alla raccolta e gestione dei dati e allo sviluppo di software in grado di rispondere a specifiche esigenze dei clienti.

“Le aziende che si rivolgono a noi a volte hanno le idee chiare, altre volte invece no, e hanno quindi bisogno di un confronto”, spiega l’amministratore delegato Stefano Guglielmetti.

“Sviluppiamo sempre soluzioni e software che siano facilmente fruibili dal cliente. Cerchiamo di creare un rapporto umano con tutti i nostri interlocutori. Credo che il coraggio risieda nell’essere sempre onesti ed evitare di entrare in una logica mordi e fuggi. Alcuni dei nostri clienti sono con noi sin dall’inizio dell’attività”.

Insieme a Guglielmetti saranno i soci Roberto Rimondi (direttore tecnico e cofondatore dell’azienda) e Davide Braghieri (project manager e socio) ad illustrare la nascita e l’evoluzione dell’azienda che ora ha già lo sguardo rivolto al futuro, dando il via a progetti sperimentali nell’ambito dei dispositivi indossabili.

“Quando siamo partiti oltre vent’anni fa avevamo meno di dieci clienti, alcuni di questi li abbiamo ancora – ricorda Rimondi -. Ne siamo molto orgogliosi, perché da allora l’informatica è cambiata tantissimo e noi siamo riusciti a restare al passo con i tempi, dando alle imprese le risposte che cercavano”.