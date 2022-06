Elezioni Bettola, il candidato sindaco Mauro Bruzzi: “Giovani e anziani al centro”

Anche Mauro Bruzzi, candidato a sindaco di Bettola, tratta il tema dei giovani. Insieme alla sua squadra, denominata “L’altra lista”, si impegna a porli al centro dell’azione amministrativa al pari delle fasce più deboli della popolazione.

“I giovani – spiega Bruzzi – devono essere al centro dell’azione amministrativa, insieme agli anziani. Ai giovani bisogna dare spazi pubblici come può essere la sala polivalente, che insieme ad alcuni amici in sette anni abbiamo gestito in modo ottimale. Per spazi pubblici intendiamo anche plateatico e sale. Un’amministrazione comunale deve aiutare i giovani anche ad aggregarsi in associazioni perché questo consenta loro di mettere insieme idee e di confrontarsi”.

Nel programma di Bruzzi vi è anche la riapertura di un asilo nido, definito “servizio fondamentale per le famiglie e sostegno alle loro necessità”. “L’asilo nido – dice Bruzzi – in un paese di collina-montagna come Bettola diventa essenziale per le famiglie, per potersi stabilire e rimanere a vivere nel paese”.