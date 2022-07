La Val Nure negli scatti di Vittorio Calore in mostra a Bettola e Farini

Luoghi e volti di Val Nure sono stati ritratti in modo indelebile dall’obiettivo del fotografo Vittorio Calore, milanese che da 15 anni frequenta la valle. Immagini di borghi e persone immortalati in bianco e nero sono protagonisti della mostra che fino al 2 agosto è allestita nel salone della scuola dell’infanzia di Bettola in via 24 maggio (orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30).

La mostra si sposterà poi a Farini dal 4 all’8 agosto (dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 17 alle 20) e a Ferriere dal 10 al 16 agosto (dalle 16 alle 19). Entrambe saranno allestite nella sala consiliare del municipio. Immagini di luoghi e persone da Ebbio a Pradovera di Farini, dalle frazioni di Bettola a Prato Grande fino alle aie che accolgono la festa della piva, tra Emilia Romagna e Liguria.

L’esposizione arriverà poi a Milano dal 23 novembre al 3 dicembre alla Galleria degli Artisti in via Nirone, spazio dedicato alle opere d’arte contemporanee dove Vittorio Calore ha già esposto i suoi lavori negli anni passati.