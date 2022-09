Pioggia e pranzo, poi al lavoro: primo giorno di ritiro per la giunta Tarasconi

Partenza bagnata per il ritiro della giunta Tarasconi nella provincia piacentina. Oggi il sindaco Katia Tarasconi e gli assessori – in trasferta al rifugio Lago Nero, a pochi chilometri dal passo dello Zovallo – sono stati accolti dalla pioggia. Ma dopo il pranzo sui tavoli da picnic, l’amministrazione si è messa subito al lavoro con l’illustrazione di criticità, idee e progetti da portare avanti rispetto alle deleghe ricevute. Il ritiro prosegue fino a lunedì.

Appuntamento questa mattina al parcheggio dello Stadio Garilli di Piacenza, alla Galleana, dove la Tarasconi e i nove assessori si sono “distribuiti” sul minor numero possibile di auto (l’attenzione all’ambiente prima di tutto) e sono partiti verso l’alta Val Nure. Prima tappa Bettola dove la Giunta comunale di Piacenza si è fermata al Ristorante Agnello per un caffè in compagnia del sindaco Paolo Negri. Dopo il caffè il gruppo è ripartito alla volta di Selva. Intorno alle 11,30 sindaco e assessori sono arrivati al Rifugio Lago Nero. Il programma prevedeva un’escursione al lago che dà il nome al rifugio ma il maltempo ha imposto il pranzo al sacco sotto la tettoia del rifugio.

Dopo il caffè sono iniziati subito i lavori nel salone del ristorante: portatili aperti, proiettore e dati. Dopo l’introduzione del sindaco, che ha ribadito il senso di questo weekend (fare squadra, confrontarsi e condividere le linee programmatiche di mandato), la giornata è entrata nel vivo con l’intervento del vicesindaco e assessore al Bilancio Marco Perini che ha avuto come tema, per l’appunto, il bilancio e il personale.