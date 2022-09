Con i souvenir religiosi crea bijoux e il ricavato va alla parrocchia di Bettola

Si conclude domenica 25 settembre, il mese mariano della Val Nure, dedicato alla Beata Vergine della Quercia, patrona di Bettola e di tutta la valle. Nel santuario in piazza Colombo alle 16.00 sarà recitato il rosario e, dopo mezz’ora, sarà celebrata la messa. Insieme al parroco don Angelo Sesenna presiederà il vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio, monsignore Giuseppe Basini. Si perpetuerà il rito della salita con cui la statua della Madonna sarà riportata nella sua nicchia nell’abside.

Oggi, inoltre, è organizzato il ventesimo “Pellegrinaggio a piedi della Val Nure” – proposto da Comunione e Liberazione – da Riva di Ponte dell’Olio a Bettola. Il ritrovo è alle 15.45 a Riva per arrivare a Bettola alle 19.30 dove nel santuario sarà celebrata la messa. Si rientrerà con pullman messo a disposizione dall’organizzazione. La devozione alla Madonna si esprime anche con la propria creatività, come Manuela Logi, di Bettola, che dai souvenir religiosi dedicati alla Madonna crea piccoli o grandi bijoux, il cui ricavato va in parte alla parrocchia.