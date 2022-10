Il premio Strega Davide Morosinotto tra gli studenti delle medie di Podenzano

Sono lettori appassionati i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Podenzano che, grazie ai progetti del Dipartimento di lettere dell’istituto comprensivo “Parini”, hanno la possibilità di immergersi nel mondo della letteratura.

L’incontro con l’autore è uno dei progetti proposti e nei giorni scorsi le classi di Podenzano e una di San Giorgio hanno incontrato, in piazza Nuova, lo scrittore Davide Morosinotto, ad oggi il più famoso nella letteratura per ragazzi che nel 2021 ha vinto la sesta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi (categoria 11+) con il romanzo “La più grande” (Rizzoli).

Emozionati, lo hanno incontrato in piazza Nuova dove gli hanno posto tante domande, preparate con cura, scoprendo il suo mestiere, la sua passione per i viaggi e la storia, indispensabili per scrivere i suoi libri. L’autore, il cui prossimo libro “Il figlio del mare” è in stampa in queste ore, si è poi fermato con i ragazzi per il firma copie, prima di raggiungere la scuola di Vigolzone dell’istituto comprensivo Val Nure.

L’articolo su Libertà in edicola.