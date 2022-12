“Rob da matt” la commedia dialettale a scopo benefico per Natale e Santo Stefano

Torna l’appuntamento tradizionale con la commedia dialettale di Natale e Santo Stefano. Sì, perché a San Giorgio le festività natalizie fanno rima con teatro, risate e beneficienza. Quest’anno però spetta una grande novità per i sangiorgini che sono soliti digerire i pranzi delle feste seduti ad applaudire la bravura e la simpatia degli attori della compagnia dialettale Quatar e Quatr’ott: domenica 25 e lunedì 26 dicembre nel salone parrocchiale del paese del drago andrà in scena una commedia inedita scritta per l’occasione dal sangiorgino Gionata Moreschi.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la scelta della compagnia di donare l’intero ricavato alla parrocchia di San Giorgio. “Doneremo il ricavato delle offerte alla nostra parrocchia – conferma l’attrice Simona Mossini -, ci esibiremo ancora a gennaio e febbraio e in quelle occasioni doneremo le offerte ricevute all’associazione Panathlon che si occupa di ragazzi con disabilità, alla parrocchia di Gossolengo e all’hospice Casa di Iris”.

La commedia, dal titolo “Rob da matt” ha come protagonista Casimiro – interpretato da Mauro Groppi – uomo che si vanta di avere grandi disponibilità economiche che soffre sin da piccolo di forti disturbi dissociativi. Per questo dalla Svizzera, dove vive, torna in Italia per farsi curare dai suoi famigliari. I tre atti della commedia in dialetto piacentino si svolgono tutti attorno alla sua figura e ai rapporti tragicomici che si vengono a creare con protagonisti maggiordomi, infermieri, nobildonne attente più ai denari che ai sentimenti, badanti e chi più ne ha, più ne metta all’interno di una commedia che ha l’obiettivo di divertire e aiutare volontari e associazioni di fondamentale importanza.