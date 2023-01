Con vecchie ruote, vasi e erbe aromatiche nasce il presepe dei bambini di Podenzano

Un presepe rurale, con vasi e ruote di carro e di bicicletta. Così quest’anno hanno pensato di realizzare il presepe i bambini della scuola dell’infanzia statale di Podenzano.

Lo hanno realizzato sotto al gazebo di legno, nel giardino della scuola che si affaccia su via Dante Alighieri, e si può ammirare di giorno e di notte perché hanno pensato anche all’illuminazione. Come ogni anno, il presepe della scuola dell’infanzia statale è originale. Hanno utilizzato vasi di fiori e di erbe aromatiche, cui sono stati disegnati volti e dato un abito, oppure carta stropicciata per comporre la Sacra famiglia e il bue e l’asinello.

Nell’ambiente rurale, trovano spazio anche le ruote di carro di legno e quelle di biciclette, messe a disposizione dalle famiglie che hanno collaborato con la scuola. La metodologia utilizzata dalle insegnanti è quella di Bruno Munari, inventore e autore di giochi didattici, laboratori e libri per l’infanzia che hanno al centro l’idea di un apprendimento che avviene con la partecipazione attiva del bambino, con lo sviluppo della creatività, dell’imparare giocando. I bambini hanno così scoperto le qualità e le proprietà dei materiali e degli strumenti, le diverse tecniche sempre attraverso il gioco. Infine, hanno sperimentato l’approccio multisensoriale, si sono divertiti a manipolare, combinare, sperimentare, sviluppando così ciascuno le proprie capacità.