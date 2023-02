San Giorgio, raccolta fondi per il reparto di oncologia pediatrica. “Il gol più bello”

Un torneo con in palio non la vittoria finale, ma la solidarietà. San Giorgio ancora una volta ha celebrato l’empatia e l’attenzione verso chi soffre, verso chi sta affrontando sfide importanti.

“Teniamo molto all’aspetto sociale e alla cooperazione con le altre realtà associative del territorio” spiegano i dirigenti della Junior Drago soddisfatti della buona riuscita del torneo di calcio organizzato in sinergia con Age San Giorgio, l’associazione che raggruppa i genitori del paese. Junior Drago e Age hanno infatti promosso una competizione calcistica dedicata ai bambini di sei, sette e otto anni svoltasi in due weekend al palazzetto dello sport del capoluogo della Val Nure.

La spinta a realizzare il torneo – che ha visto la partecipazione delle formazioni calcistiche dello Ziano, Borgonovo, Junior Calendasco, River Niviano oltre ai “padroni di casa” della Junior Drago – è stata data dalla volontà di promuovere una raccolta fondi, attraverso le offerte di genitori e tesserati, a favore dell’associazione “Noi per Loro” che da 39 anni opera al fianco del reparto di pediatria e oncologia dell’ospedale di Parma. “Aiutare a curare e sostenere quanto sta attorno al bambino, al suo mondo, al suo presente e al suo futuro, affiancando la famiglia nel suo complesso”. Questo il pilastro fondante dell’organizzazione nata nel dicembre del 1984 per volontà di alcuni genitori accumunati dalle preoccupazioni per lo stato di salute dei loro figli, gravemente malati.

“L’aspetto più bello è stato percepire la felicità e la gioia dei bambini consci che partecipando a questo torneo avrebbero aiutato dei loro coetanei che purtroppo stanno affrontando partite ben più importanti di quelle di calcio” le parole di Mariachiara Fervari , presidente di Age San Giorgio che ha organizzato l’evento insieme al presidente della Junior Drago Marco Dallavalle, sua sorella Katia e il direttore sportivo Giuseppe Tacchini. Nelle due giornate di toreo, Age e Junior Drago hanno raccolto 400 euro per l’associazione “Noi per loro”.

Per Nicola Faenza, allenatore nonché consigliere comunale di San Giorgio “la Junior drago da sempre tiene tanto a fare gol e questi sono senza ombra di dubbio i gol più belli, perché non vanno a gonfiare la rete di una porta, ma sanno di vita”.