Il dottor Fabio Fornari cittadino onorario di Bettola: “Per la sua umanità”

Il consiglio comunale di Bettola ha deliberato all’unanimità di consegnare la cittadinanza onoraria al professore Fabio Fornari, gastroenterologo già primario della Divisione di gastroenterologia ed epatologia all’ospedale di Piacenza per la sua professionalità e disponibilità dimostrata negli anni anche alla Casa della Salute di Bettola.

L’iniziativa, approvata dall’intero consiglio comunale che si è riunito nei giorni scorsi, è stata in particolare dell’assessora ai lavori pubblici, Claudia Ferrari. Pur essendo in pensione, da due anni Fornari mette a disposizione il suo tempo e la sua esperienza professionale alla Casa della Salute di Bettola e Podenzano, “facendo il suo lavoro con professionalità ed umanità”. Bettola vanta anche un altro cittadino illustre, dal 2019, il dottor Luigi Cavanna, già primario di oncologia, in pensione da gennaio scorso, per aver portato le cure oncologiche alla Casa della Salute di Bettola.

La consegna del riconoscimento a Fabio Fornari era in calendario per domenica 30 aprile, nell’ambito della Festa Contadina, annullata a causa del grave lutto che ha colpito la comunità bettolese con la scomparsa, nei giorni scorsi, di Fabrizio Agnelli, per un incidente sul lavoro. Sarà quindi inserita in una prossima iniziativa pubblica.