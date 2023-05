Successo per il Ferriere Trail: 400 iscritti per quattro gare. Tempo record sulla TVGT

Un fine settimana tutto all’insegna della corsa in montagna, quello andato in scena a Ferriere sabato 29 e domenica 30 aprile. Quattro percorsi – dal più breve di 20 km fino agli oltre 100 del Three Valley Grand Tour, tutti organizzati da Piacenza Natural Sport, Comune di Ferriere, Proloco di Cerignale e Trail Valley – che hanno portato nell’alta Val Nure oltre 400 iscritti.

La regina delle quattro competizioni, con 102 chilometri di percorso e sette cime da scalare, è stata dominata in 13 ore e 13 minuti (quasi mezz’ora in meno del record precedente) dal reggiano Simone Corsini, 30 anni, al suo “debutto” sulle montagne di Piacenza, che ha portato a casa la seconda edizione del “Three Valley Grand Tour”.

Partita alle 23 del venerdì da Ferriere la gara si è sviluppata tra le vette dei monti Ragola, Nero, Bue, Roncalla e Crociglia. Poi la Val d’Aveto, invasa da una fitta nebbia, fino ristoro di Ruffinati a fondovalle; quindi le tappe di Cerignale e Marsaglia. E ancora salite, con il monte Aserei e l’Albareto. Fino al traguardo, in piazza delle Miniere a Ferriere. Secondo arrivato il piemontese Simone Tucci, con oltre un’ora di ritardo, e seguito dal ligure Diego Garibaldi e dal piemontese Maurizio Gualeni, terzi a pari merito. Primo dei piacentini, Alberto Burgazzi, ottavo, mentre tra le donne ha vinto la veneta Francesca Piccinin, seguita dall’atleta biancorossa Alice Merli.

LE ALTRE GARE – La prima a partire, alle sette in punto, è stato il Ferriere Classic Ring, di 55 chilometri e 3.100 metri di salite. Alle dieci, è scattata la partenza della Carevolo Trail Race: 31 chilometri e 1.600 metri di dislivello positivo. Un’ora più tardi è scattato io via della Panoramic Trail Race, di 20 chilometri e 900 metri di dislivello.

FOTO DI MARTINA FOLCO ZAMBELLI E DARDO GAUDIN / HLM PHOTO: